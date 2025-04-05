Трамп показал кадры авиаудара по десяткам хуситов в Йемене
- Трамп опубликовал кадры авиаудара по хуситам в Йемене, уничтожив десятки людей, но в комментариях утверждают, что это были гражданские.
- Команда Трампа ранее попала в скандал из-за обсуждения ударов по хуситам в мессенджере Signal, когда в чат случайно добавили журналиста.
Трамп опубликовал кадры авиаудара по хуситам в Йемене. Уничтожены десятки людей.
В комментариях, впрочем заявляют, что это были гражданские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в сети Х.
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Трамп показал кадры авиаудара по Йемену
Трамп опубликовал в Х кадры авиаудара по хуситам в Йемене.
Эти хуситы собрались для указаний по нападению. Ой, нападения этих хуситов не будет! Они никогда больше не будут топить наши корабли!
– написал президент США.
Смотрите видео авиаудара США по хуситам в Йемене
Многие люди в комментариях пишут, что на самом деле на видео племенное собрание мирных жителей, не имеющих при себе даже оружия. Пока эти заявления в Белом доме никак не комментировали.
Напомним, ранее команда Трамп оказались в центре скандала, когда оказалось, что удары по хуситам в Йемене обсуждали прямо в мессенджере Signal, более того, Майк Волц случайно добавил к этому чату журналиста.