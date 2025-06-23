Бомбардировщики B-2 вернулись в США после операции против Ирана: эффектные видео
- Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit вернулись на авиабазу в Миссури после 36-часовой операции против ядерной инфраструктуры Ирана.
- Операция включала маневры, дезинформационные мероприятия и применение авиабомб для удара по ключевым объектам иранской ядерной программы.
- Самолеты B-2 вернулись на базу единственного подразделения ВВС США, эксплуатирующего эти самолеты, с маневровым кругом и посадкой.
Стратегическое командование Соединенных Штатов опубликовало кадры возвращения на авиабазу в Миссури стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Они участвовали в ударах по ядерной инфраструктуре Ирана.
Они были на миссии 36 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Стратегического командования США.
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Стелс-самолеты B-2 вернулись в США
Самолеты B-2 завершили 36-часовую высокоточную операцию, включавшую маневры, дезинформационные мероприятия и в конце концов применение сверхмощных проникающих авиабомб. Основной целью миссии было нанести решительный удар по ключевым объектам иранской ядерной программы, в частности по подземному комплексу в Фордо.
После завершения операции B-2 вернулись на базу единственного подразделения ВВС США, который эксплуатирует эти уникальные самолеты.
Associated Press также сняли возвращение стратегической авиации. Первая четверка B-2 сделала маневровый круг над базой, после чего выстроилась к посадке с северного направления. Через 10 минут прибыли еще три самолета, которые завершили возвращение ударной группы.
Самолеты B-2 возвращаются на авиабазу в США: смотрите видео