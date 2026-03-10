Есть 2 варианта, – политолог предположил, как может закончиться война на Ближнем Востоке
- Политолог Вадим Денисенко отметил, что война на Ближнем Востоке может завершиться или выходом США из войны, или началом наземной операции после бомбардировок.
- Цель Дональда Трампа в этой войне заключается в получении контроля над нефтегазовым комплексом Ирана, что предоставит США рычаг влияния на Китай.
Есть два варианта развития событий на Ближнем Востоке. Первый – США могут выйти из войны. При этом Дональд Трамп может заявить о победе, потому что уничтожен военный и ядерный потенциал Ирана, но сохраняется нынешний режим.
Второй – США через месяц бомбардировок начинают наземную операцию. Политолог Вадим Денисенко заметил 24 Каналу, что пока неизвестно, как именно завершится война на Ближнем Востоке.
Читайте также Россия не будет вмешиваться в войну на Ближнем Востоке, – Пит Гэгсет
"Либо США через месяц бомбардировок входят в наземную операцию, надеясь на то, что она будет относительно короткой, что условно повторится "Буря в пустыне", когда за считанные дни был захвачен Ирак. Сейчас мы имеем два варианта событий. Какой из них победит? Никто не может дать ответ на этот вопрос. В частности, и Трамп", – предположил он.
Какова цель Трампа в войне с Ираном?
Вадим Денисенко подчеркнул, что война длится всего 10 дней. Еще очень рано говорить о том, что Трамп окончательно просчитался. Надо дождаться результатов минимум за один месяц. Только тогда можно будет говорить, что ситуация склоняется в одну или другую сторону.
У Тегерана сегодня фактически нет возможности получать дополнительное оружие и силы извне. Иран находится в окружении стран, которые имеют к нему либо враждебное, либо нейтральное отношение. Вряд ли через них будет поставляться оружие. Оно может прийти или от Китая, или от России.
"Цель Трампа – получить контроль над нефтегазовым комплексом Ирана. Если они получат доступ к нему, то будут иметь огромный рычаг влияния на Китай. Это главная причина со стороны США, почему нужно было начинать именно такую войну и именно сейчас", – подчеркнул политолог.
Интересно, что иранист, главный редактор телеграм-канала "Ориентал Экспресс" Михаил Бородкин назвал цели Израиля и США на Ближнем Востоке. По его словам, Дональду Трампу нужен контроль над ситуацию с нефтяной, ракетной, ядерной программой, лояльный к США правитель. В то же время для Беньямина Нетаньяху важно сделать все, чтобы не иметь угроз со стороны Тегерана.
Операция США и Израиля против Ирана: последнее
Советник Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрахим Джаббари ответил, сколько они готовы воевать с США. По его словам, атаки на страны Персидского залива будут продолжаться, чтобы убедить Дональда Трампа выйти из конфликта. А Тегеран способен воевать не менее десяти лет.
Президент США Дональд Трамп заявил об успехах США в войне против Ирана, однако окончательная победа еще впереди. Американский лидер отметил, что Штаты вместе с Израилем нанесли серьезные потери иранским силам.
Издание ABC News пишет, что США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана. Американская разведка считает, что Иран может активировать свои спящие ячейки на Западе для возможных акций в ответ на удары США и Израиля.