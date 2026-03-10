Укр Рус
10 марта, 21:02
Есть 2 варианта, – политолог предположил, как может закончиться война на Ближнем Востоке

Александра Садовая
Основні тези
  • Политолог Вадим Денисенко отметил, что война на Ближнем Востоке может завершиться или выходом США из войны, или началом наземной операции после бомбардировок.
  • Цель Дональда Трампа в этой войне заключается в получении контроля над нефтегазовым комплексом Ирана, что предоставит США рычаг влияния на Китай.

Есть два варианта развития событий на Ближнем Востоке. Первый – США могут выйти из войны. При этом Дональд Трамп может заявить о победе, потому что уничтожен военный и ядерный потенциал Ирана, но сохраняется нынешний режим.

Второй – США через месяц бомбардировок начинают наземную операцию. Политолог Вадим Денисенко заметил 24 Каналу, что пока неизвестно, как именно завершится война на Ближнем Востоке.

"Либо США через месяц бомбардировок входят в наземную операцию, надеясь на то, что она будет относительно короткой, что условно повторится "Буря в пустыне", когда за считанные дни был захвачен Ирак. Сейчас мы имеем два варианта событий. Какой из них победит? Никто не может дать ответ на этот вопрос. В частности, и Трамп", – предположил он.

Какова цель Трампа в войне с Ираном?

Вадим Денисенко подчеркнул, что война длится всего 10 дней. Еще очень рано говорить о том, что Трамп окончательно просчитался. Надо дождаться результатов минимум за один месяц. Только тогда можно будет говорить, что ситуация склоняется в одну или другую сторону.

У Тегерана сегодня фактически нет возможности получать дополнительное оружие и силы извне. Иран находится в окружении стран, которые имеют к нему либо враждебное, либо нейтральное отношение. Вряд ли через них будет поставляться оружие. Оно может прийти или от Китая, или от России.

"Цель Трампа – получить контроль над нефтегазовым комплексом Ирана. Если они получат доступ к нему, то будут иметь огромный рычаг влияния на Китай. Это главная причина со стороны США, почему нужно было начинать именно такую войну и именно сейчас", – подчеркнул политолог.

Интересно, что иранист, главный редактор телеграм-канала "Ориентал Экспресс" Михаил Бородкин назвал цели Израиля и США на Ближнем Востоке. По его словам, Дональду Трампу нужен контроль над ситуацию с нефтяной, ракетной, ядерной программой, лояльный к США правитель. В то же время для Беньямина Нетаньяху важно сделать все, чтобы не иметь угроз со стороны Тегерана.

Операция США и Израиля против Ирана: последнее

  • Советник Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрахим Джаббари ответил, сколько они готовы воевать с США. По его словам, атаки на страны Персидского залива будут продолжаться, чтобы убедить Дональда Трампа выйти из конфликта. А Тегеран способен воевать не менее десяти лет.

  • Президент США Дональд Трамп заявил об успехах США в войне против Ирана, однако окончательная победа еще впереди. Американский лидер отметил, что Штаты вместе с Израилем нанесли серьезные потери иранским силам.

  • Издание ABC News пишет, что США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана. Американская разведка считает, что Иран может активировать свои спящие ячейки на Западе для возможных акций в ответ на удары США и Израиля.