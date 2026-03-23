Есть 2 варианта: Курт Волкер оценил, затянется ли операция США против Ирана

Трамп рассчитывал на быструю победу в Иране, но война длится уже 3 недели без видимого конца, а главное, администрация Белого дома до сих пор не определилась с реальной целью. Это или полная смена режима, или его ослабление и создание новой системы безопасности.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил 24 Каналу, что второй вариант быстрее, но требует долгосрочных обязательств США и союзников по НАТО по безопасности судоходства.

Какую цель преследуют США в операции в Иране?

Трамп рассчитывал на короткую войну и капитуляцию режима, но этого не произошло. И это явно вызывает у него раздражение. Основная проблема, что он до сих пор не определил ключевую цель,

– сказал Волкер.

Эксперт отметил, что если цель – изменение режима, то нужно привлечь все ресурсы, включая наземные войска. Если же цель – лишь ослабить режим, оставив его у власти, то дальше можно вести переговоры или формировать новую систему безопасности в заливе.

Волкер считает, что довести дело до смены режима – правильный путь, даже если это затянется. Но если Трамп хочет быстрее все закончить, то должен идти на компромисс.

"В случае компромисса, США будут вынуждены взять на себя долгосрочные обязательства и заручиться поддержкой партнеров", – подытожил эксперт.

Важно! Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке, и договорились не бить по критической инфраструктуре 5 дней. В то же время в Иране заявили, что никаких переговоров не было, а США дают заднюю.

