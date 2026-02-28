Прибегнул к своей тактике: каких целей пытается достичь Трамп, атакуя Иран

Утром 28 февраля Израиль нанес удары по Ирану, а позже США объявили, что начали масштабную операцию против Тегерана. Накануне многие страны объявили об эвакуации своих посольств, однако неизвестно было когда будет нанесен удар, ведь Дональд Трамп использовал свою известную тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, как может действовать США в отношении Ирана. В то же время иранские власти готовят жесткий ответ на удары Израиля, однако пока его детали неизвестны.

Почему США и Израиль пошли на атаку Ирана?

Городницкий подчеркнул, что тактика Трампа заключается в том, чтобы постоянно держать в напряжении своих врагов. Они никогда не знают, когда он нанесет удар.

Это очень специфическая "киношная" стратегия, которая часто срабатывает, потому что невозможно каждый день держать свои войска наготове. И когда противник немного расслабляется, в этот момент наносится удар,

– объяснил доктор философии.

В то же время США вряд ли будут проводить сухопутную операцию в Иране, которая может затянуться. А Трампу точно не нужны огромные проблемы, ведь Иран – это большая и достаточно мощная страна. Без внутренних революционных событий, по его мнению, вряд ли Соединенным Штатам удастся быстро победить и одолеть режим аятолл.

Кроме того, американцы имеют определенные проблемы относительно того, чтобы убедить иранцев идти против действующего режима. Тем более, пока у Ирана есть поддержка Китая. Также Тегерану нечего терять, потому что он занимает довольно радикальную позицию в отношении американцев, которые являются классическим врагом иранцев на протяжении многих десятилетий. Иран сдаваться точно не планирует, и это, по словам политического эксперта, проблема для американцев.

Трамп, вероятно, по мнению доктора философии, попытается использовать супер современное уникальное оружие, которое он применял в Венесуэле, чтобы сменить власть и поставить другого руководителя во главе Ирана.

"Тем более, что наследный принц (Реза Кир Пахлави, сын последнего шаха Ирана – Мохаммеда Резы Пахлави – 24 Канал) уже достаточно долгий период путешествует по миру. Он даже встречался с Владимиром Зеленским. Это означает, что его готовят на замену, а для этого нужно убрать верхушку в стране", – предположил Андрей Городницкий.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил 27 февраля, что если бы состоялась операция США против Ирана, то он бы ее поддержал. Президент Украины назвал режим, что сейчас царит в Иране, таким, что "открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда". Зеленский уточнил, что говорится о действиях в отношении режима, а не против населения Ирана.

Для реализации этого есть несколько методов. Один из них уже был использован – это революция, которую не удалось реализовать в Иране. Поэтому, по его мнению, остаются более быстрые способы, в частности, нанесения точечных ударов.

Что происходит в Иране?