Дополнительная карта Трампа: политолог раскрыл истинную цель атаки на Венесуэлу

Трамп имеет целью не только борьбу с наркокартелями Венесуэлы, но и демонстрацию силы перед ключевыми выборами в Конгресс. Аналитики систематически недооценивают экономическую составляющую операции и истинные масштабы американских планов.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что для Белого дома венесуэльская операция является комплексным проектом для укрепления позиций США как в регионе, так и на мировом энергетическом рынке.

Смотрите также: Еще одна угроза для России: на этот раз все зависит от Трампа

Почему Венесуэла стала приоритетом для Трампа?

Венесуэла и борьба с наркосетями были приоритетом для Трампа, и американцы систематически готовились к этой операции.

Главная цель, по моему мнению, политическая. Трамп продемонстрировал, что способен доводить свои угрозы до логического завершения. Нам бы это должно было понравиться, если бы он не запугивал периодически и нас. К Путину он не применяет такие методы – только угрожает пальцем в сторону Москвы, но дальше ничего не происходит,

– сказал Лесной.

Операция прошла без потерь с американской стороны. Трамп традиционно начинает год с демонстрации силы, а на этот раз это особенно важно из-за выборов в Конгресс в ноябре.

"До этого момента социологические оценки работы Трампа были не очень положительными. Сейчас это, скорее всего, изменится. Ни один великий политик не отвергал такой инструмент, как маленькая победоносная война. Это классический вариант, который применил Трамп", – объяснил Лесной.

Сможет ли Украина воспользоваться венесуэльским успехом Трампа?

Важно, чтобы Украина смогла воспользоваться моментом, ведь Трампу понадобятся новые победы, причем еще масштабнее венесуэльской.

Украина может попытаться воспользоваться этим моментом, хотя он неоднозначный. Сейчас информационно это не в пользу, потому что об Украине не говорят, но в будущем может сработать, если грамотно поработать с американской стороной.

Нефтяной рынок однозначно претерпит изменения после операции.

Одна из ключевых целей США – экономическая, ведь нефть означает деньги. Для Трампа, его команды и окружения это очень важно. Думаю, США найдут правильный подход, ведь силу они уже применили – теперь эта карта должна быть в колоде США, а не в руках другого игрока,

– сказал Лесной.

Что еще известно о последствиях событий в Венесуэле?