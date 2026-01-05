Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що для Білого дому венесуельська операція є комплексним проєктом для зміцнення позицій США як у регіоні, так і на світовому енергетичному ринку.

Чому Венесуела стала пріоритетом для Трампа?

Венесуела та боротьба з наркомережами були пріоритетом для Трампа, і американці систематично готувалися до цієї операції.

Головна мета, на мою думку, політична. Трамп продемонстрував, що здатний доводити свої погрози до логічного завершення. Нам би це мало сподобатись, якби він не залякував періодично і нас. До Путіна він не застосовує такі методи – лише погрожує пальцем у бік Москви, але далі нічого не відбувається,

– сказав Лісний.

Операція пройшла без втрат з американської сторони. Трамп традиційно починає рік із демонстрації сили, а цього разу це особливо важливо через вибори до Конгресу в листопаді.

"До цього моменту соціологічні оцінки роботи Трампа були не дуже позитивними. Зараз це, швидше за все, зміниться. Жоден великий політик не відкидав такий інструмент, як маленька переможна війна. Це класичний варіант, який застосував Трамп", – пояснив Лісний.

Чи зможе Україна скористатися венесуельським успіхом Трампа?

Важливо, щоб Україна змогла скористатися моментом, адже Трампу знадобляться нові перемоги, причому ще масштабніші за венесуельську.

Україна може спробувати скористатися цим моментом, хоча він неоднозначний. Зараз інформаційно це не на користь, бо про Україну не говорять, але в майбутньому може спрацювати, якщо грамотно попрацювати з американською стороною.

Нафтовий ринок однозначно зазнає змін після операції.

Одна з ключових цілей США – економічна, адже нафта означає гроші. Для Трампа, його команди та оточення це дуже важливо. Думаю, США знайдуть правильний підхід, адже силу вони вже застосували – тепер ця карта має бути в колоді США, а не в руках іншого гравця,

– сказав Лісний.

Що ще відомо про наслідки подій у Венесуелі?