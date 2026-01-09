Трампа спросили о вероятности операции по захвату Путина: что он ответил
- Трампа спросили о возможности операции США по захвату Путина, на что он ответил, что не считает это необходимым, вспомнив о своих хороших отношениях с ним.
- Трамп отметил, что завершил 8 войн и считает, что Путин боится США под его руководством, но не боится Европы, призвав к объединенному действию Европы.
Журналист спросил у Трампа, могут ли США захватить Путина так, как Мадуро. Он вспомнил, что об этом шутил Владимир Зеленский.
Трамп припомнил, что "закончил уже 8 войн". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Допускает ли Трамп захват Путина, как Мадуро?
Журналист вспомнил, что президент Украины Владимир Зеленский следил, как и все в мире за операцией США в Венесуэле. Он сказал, что, если так можно с диктаторами, то "США знают, что делать". Очевидно, речь шла о Путине.
Я не думаю, что это будет необходимо. Я всегда имел хорошие отношения с ним, но я очень разочарован. Я закончил 8 войн, и я думал, что эта будет одной из них,
– сказал Трамп.
Он добавил, что Путин не боится Европы, но боится США под его руководством. По его мнению, Европа должна действовать объединенно.
Франция рассматривает выход из НАТО из-за действий Трампа
Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте внесет на голосование вопрос выхода Франции из НАТО из-за нарушения США международного права.
Гетте обвинила США в похищении Николаса Мадуро и поддержке "геноцида" в Палестине, а также в угрозах Гренландии и бомбардировке людей.