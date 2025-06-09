Орбан высказался о слабости России и предстоящей встрече с Путиным

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не сможет начать войну против Европы. В то же время он выразил готовность тепло принять Путина в Венгрии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью венгерского политика телеканалу LCI.

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Орбан назвал Россию "слишком слабой"

По словам Орбана, "россияне слишком слабы, чтобы по-настоящему атаковать НАТО", ведь они не смогли победить Украину.

Премьер призвал сначала остановить войну, а потом установить мир, подчеркнув, что это возможно только при договоренности между Россией и США, а не с Украиной.

Ни европейцы, ни украинцы не смогут достичь согласия с россиянами,

– сказал премьер Венгрии.

Кроме того, Орбан заявил о готовности "тепло" принять Путина в Венгрии. В то же время премьер-министр отверг сравнение себя с российским диктатором, подчеркнув, что его беспокоит только судьба венгерского народа.

Орбан против вступления Украины в ЕС и НАТО

Венгерский премьер Виктор Орбан снова резко выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, мол, это означало бы втягивание Альянса в войну, что неприемлемо. Также, по его словам, это противоречит интересам Евросоюза и Венгрии в частности.

Но сейчас это невозможно. Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией... Для нас, венгров, и для европейцев – не в наших интересах оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией,

– добавил он.

Кроме того, комментируя Дональда Трампа, Орбан отметил, что тот "не мессия". По его словам, с ним можно будет достичь договоренностей, хоть это будет непросто.

Напомним, Виктор Орбан уже выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО. Тогда он говорил, что его будет мучить совесть, если он не сделает все для невступления Украины в ЕС. Премьер использовал свою публикацию, чтобы снова прорекламировать правительственный опрос о вступлении Украины в ЕС.