Я не считаю, что Путин и Россия являются агрессорами в войне против Украины, – Орбан
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает Владимира Путина агрессором в войне против Украины.
- Орбан считает, что вторжение в Украину было ответом на изменение системы безопасности Европы без согласия России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает российского диктатора Владимира Путина агрессором. По его мнению, вторжение в Украину было ответом на то, что Запад изменил систему безопасности Европы без согласия России.
По словам Орбана, "есть серьезная дискуссия о том, как началась эта война". Об этом он заявил в интервью GB News.
"Нет, я так не считаю. С точки зрения международного права это, без сомнения, агрессия России против Украины. Но вопрос в том, почему мы, на Западе, решили изменить статус Украины", – заметил политик.
Венгерский премьер считает, что "два десятилетия Украина была буферной зоной". Однако впоследствии на Западе начали принимать идею вступления Украины в НАТО и ЕС.
Россия сразу четко дала понять: если НАТО приблизится к ее границам, это приведет к войне. Мы проигнорировали это. Мы фактически изменили систему безопасности Европы без согласия России, и она ответила войной. Вот как я это понимаю,
– добавил Орбан.
Какова позиция Венгрии относительно войны в Украине?
Виктор Орбан заявил, что Будапешт якобы снова выдержал политическое давление со стороны Киева и Брюсселя. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине. Он подчеркнул, что шантажом и блокадой Венгрию не сломить.
Также венгерский премьер-министр заявил, что якобы Европа виновата в отсутствии мира в Украине. Орбан считает, что их помощь Украине якобы препятствует окончанию войны.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан возглавляет Венгрию, Украина не вступит в ЕС. По его мнению, вступление Украины в Евросоюз будет означать вступление Европы в войну против России.