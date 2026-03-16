Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил европейские государства в том, что их помощь Украине якобы препятствует завершению войны.

Об этом Орбан сказал в видео, опубликованном 16 марта в его соцсетях.

Что на этот раз сказал Орбан?

По словам Орбана, все понимают, что на пути к миру существуют препятствия, в частности, по его мнению, то, что украинцы "хотят продолжать войну".

Они имеют на это право. Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу,

– заявил глава правительства Венгрии.

В то же время, добавил Орбан, большей проблемой якобы является то, что европейцы поддерживают в этом украинцев.

Если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну. Давно бы уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир,

– подытожил политик.

Напомним, недавно в Венгрии состоялся Марш мира: к мероприятию присоединились, в частности, премьер-министр страны Виктор Орбан, а также глава МИД Петер Сийярто. Там венгерский премьер заявил, что Будапешт якобы снова выдержал политическое давление со стороны Киева и Брюсселя. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине, сохранит собственную социальную политику, экономические достижения и конституционные принципы.

Вскоре в Венгрии пройдут выборы