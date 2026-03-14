Заявил о "братоубийственной войне" и вспомнил о Зеленском: Орбан дерзко ответил на письмо Ющенко

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ответил на письмо бывшего президента Украины Виктора Ющенко, заявив, что Киев не может диктовать условия Будапешту, и что его страна не будет участвовать в войне.

Свою реакцию на письмо он обнародовал в соцсети Х.

Как Орбан ответил Ющенко?

Премьер-министр Венгрии назвал свой народ "нацией борцов за свободу, которая бесстрашно боролась за свою свободу", что, мол, продолжается и сегодня. Впрочем, борьба Украины, по его словам, не дает права ей шантажировать Будапешт.

Виктор Орбан призвал Виктора Ющенко предупредить действующего украинского президента Владимира Зеленского "не посягать на свободу венгров", а также "не шантажировать и не угрожать" ни Венгрии, ни ее власти.

По его словам, "государственный терроризм", с помощью которого Владимир Зеленский якобы "взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии". Также он напомнил о помощи беженцам.

Венгерский премьер заявил, что его страна принимала украинцев после начала полномасштабной войны, а также открывала школы с украинским языком обучения. Но Украина якобы отказывает в этом венграм на Закарпатье.

Мы до сих пор хотим оставаться вашими друзьями, но не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять, что мы не будем посылать на вашу войну ни денег, ни оружия, ни солдат. Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война не завершилась фатальным ослаблением украинского государства и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы,

– написал он.

Заканчивая свое письмо, Виктор Орбан также заявил, что Виктор Ющенко "может рассчитывать" на него, "если когда-то какое-то иностранное государство будет угрожать" ему или его семье, намекая на предыдущие "инциденты".

Что этому предшествовало?