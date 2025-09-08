Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не имеет антиукраинской позиции и заинтересован в том, чтобы Украина имела будущее. По его мнению, ЕС намеренно поддерживает войну в Украине.

В то же время США, по его словам, ищут соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.

Смотрите также Фицо – не Орбан: политолог объяснил отличие отношений Украины с Венгрией и Словакией

Что Орбан заявил о войне в Украине?

Выступая в Кече, Орбан остановился на теме войны России против Украины и очертил, какие, по его мнению, цели преследуют участники конфликта.

По словам венгерского премьера, Москва стремится остановить продвижение Запада, Киев – сохранить внешнее финансирование и избежать экономической катастрофы.

В то же время, по мнению Орбана, Европейский Союз поддерживает войну, чтобы претендовать на статус великой державы, тогда как Соединенные Штаты хотят достичь соглашения и экономически подчинить Евросоюз Америке.

Политик также сравнил ЕС с "хромой уткой" и заявил, что блок должен вести переговоры о мерах безопасности не с США, а с Россией.

Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу,

– подчеркнул Орбан, добавив, что затягивание войны является проигрышным путем.

Ранее Орбан говорил о "разделении" Украины: что известно