"Должно быть что-то между Венгрией и Россией": Орбан цинично признался, для чего ему нужна Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывающе высказался о статусе украинских земель. Он рассматривает Украину исключительно как "буфер" между Россией и Венгрией.

Об этом со ссылкой на венгерского премьера пишет Telex.

Как Орбан высказался об Украине?

Глава венгерского правительства цинично заявил, что его страна не заинтересована в ослаблении Украины. Наоборот, Будапешт якобы хочет видеть ее сильным и стабильным государством.

Чтобы всегда было что-то – это можно назвать даже Украиной – между Россией и Венгрией,

– высказался Орбан.

По его словам, безопасность венгров значительно лучше гарантирована, когда между Будапештом и Москвой существует такое "промежуточное государство", а не когда Россия становится непосредственным соседом.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт готов оказывать Украине определенную поддержку, однако он категорически выступает против ее вступления в Европейский Союз.

Кстати, случай с последним блокированием предоставления помощи Украине от ЕС на 90 миллиардов евро произошел по инициативе Орбана буквально недавно. В Венгрии требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Со своей стороны Владимир Зеленский пошутил, что в случае повторного блокирования поддержки, адрес венгерского премьера передадут ВСУ.

