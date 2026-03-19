В интересной позе подальше от Зеленского: Виктор Орбан слушал выступление президента в одиночестве

Украинский президент Владимир Зеленский 19 марта обратился к участникам заседания Европейского совета по видео. Но премьер Венгрии Виктор Орбан решил уединиться во время этого выступления.

На интересную позу лидера Венгрии обратили внимание Politico. Журналисты иронично написали, что Орбан хотел быть исключительным, не как все.

Зачем Орбан встал в позу?

Таким образом венгерский премьер, вероятно, хотел продемонстрировать свое несогласие с Зеленским. Мол, если максимально отдалиться физически, это покажет, что я в оппозиции к Зеленскому политически.

Интересно, что при этом Орбан не ушел из зала. То есть это "вставание в позу" призвано было привлечь внимание.

Виктор Орбан наблюдает издалека, как Владимир Зеленский обращается к лидерам ЕС во время видеозвонка сегодня утром. Отношения между этими двумя лидерами ухудшились как никогда ранее после того, как президент Украины выразил скрытую угрозу в адрес премьер-министра Венгрии, поскольку Будапешт продолжает блокировать предоставление Киеву займа от ЕС в размере 90 миллиардов евро,

Орбан оперся на стол во время выступления Зеленского 19 марта / Фото Associated Press

Это может быть символичный жест

По данным Politico, лидеры ЕС час или полтора уговаривали Орбана перестать блокировать кредит Украине. Но он был непреклонен. Мол, пусть сначала пойдет нефть по трубопроводу "Дружба".

Дискуссия, посвященная Украине, длилась более часа. Перед ней к участникам саммита через видеосвязь обратился президент Украины Владимир Зеленский. Но все это не повлияло на позицию Орбана, и он продолжал настаивать на том, что снятие вето Венгрии по кредиту для Украины будет зависеть от того, насколько быстро Киев возобновит поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба",

– добавили контекста в Deutsche Welle.

Там отметили: евродипломаты перед заседанием грустно шутили, что Орбан снова хочет стать главной звездой шоу. Так и произошло.

Саммит Евросоюза должен был быть посвящен экономическому росту, вместо этого говорили об Орбане и войне в Иране. К тому же Будапешт в декабре согласился предоставить Украине кредит, а теперь решил заблокировать его.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта сказал, что поведение Орбана неприемлемо и вообще – что премьер пересек красную линию. Однако угрозы Зеленского Орбану также осудил.

Politico пишут даже, что после выборов в Венгрии 12 апреля отношение ЕС к этой стране может резко измениться. А Орбану придется расплачиваться, ведь его коллеги по Евросоюзу разъярены.

Тем временем поддержать Орбана на выборах приедет вице-президент США Джей Ди Вэнс. До того в Будапеште был госсекретарь США Марко Рубио.