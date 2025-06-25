Украина не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось, – Орбан в Гааге

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибыв на саммит НАТО в Гааге 25 июня, сразу высказался против членства Украины в Альянсе. Также он не считает Россию угрозой для НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Новые заявления Орбана об Украине и НАТО

Орбан заявил, что НАТО "нет дел в Украине", и выразил надежду, что это так будет оставаться и в дальнейшем.

У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось,

– сказал он.

Венгерский премьер также добавил, что Россия не представляет реальную угрозу для НАТО несмотря на то, что в декларациях саммитов "постоянно об этом упоминают".

"Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", – заявил Орбан.

Наибольшей угрозой для Европы венгерский премьер считает потерю конкуренции в плане экономики, а не безопасности.

Наконец Орбан похвалил усилия Трампа и его "здравый смысл". Он сказал, что якобы благодаря президенту США новые войны короткие, а старым "не хватает горючего".

К слову, ранее Орбан заявил, что якобы несколько стран не поддерживают участия Зеленского в саммите НАТО.

То, что украинского президента не пригласили на закрытое заседание НАТО 25 июня, он назвал "неслучайностью" и добавил, что это "знаменует конец эпохи".

"Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", – добавил Орбан.

Он также заявил, что участие в любом интеграционном сообществе вместе с Украиной не входит в национальные интересы Венгрии.