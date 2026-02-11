Орбан обвинил ЕС и Украину в "открытом объявлении войны" Венгрии перед выборами
- Премьер-министр Венгрии обвинил ЕС и Украину в "открытом объявлении войны" Венгрии.
- Орбан призвал венгров голосовать за "Фидес" на выборах для сохранения суверенитета страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз и Украину в объявлении войны его стране, агитируя население голосовать за его партию "Фидес" на предстоящих парламентских выборах.
Об этом свидетельствует публикация венгерского премьера в соцсети Х.
В чем Орбан обвиняет Украину и ЕС?
Недавно Politico обнародовало статью, в которой говорилось о разработке плана ЕС благодаря договоренностям Брюсселя и Киева, который предусматривает частичное членство Украины в блоке уже в 2027 году в рамках возможного мирного плана.
Реагируя на эту публикацию, Виктор Орбан назвал вышеупомянутое СМИ "официальным изданием брюссельской элиты", а указанные там идеи "военным планом". Он обвинил ЕС и Украину в поддержке его главного оппонента Петера Мадьяра.
Этот новый план – это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта,
– написал он.
По его словам, в апреле, когда и должны состояться парламентские выборы, венгры "должны остановить их" путем голосования за партию "Фидес" на избирательных участках, мол, его партия является единственной гарантией суверенитета Венгрии.
О чем ранее заявлял Орбан?
Недавно он уверял, что в Брюсселе якобы уже создали так называемый план, который предусматривает вступление Европейского Союза в войну до 2030 года, и что к такому развитию событий уже готовят население континента.
До этого он назвал Украину врагом своей страны из-за энергетического давления на Европейский Союз. По его словам, требования Киева по отказу от российского газа угрожают благополучию венгерских семей.