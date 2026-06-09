Политика гиен: экс-глава МИД Польши раскритиковал Навроцкого за решение по ордену Белого Орла

Решение о возможном лишении президента Украины ордена Белого Орла и обострение отношений с Киевом негативно влияют на международный имидж Польши. Действия Кароля Навроцкого наносят вред его народу.

Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает польское издание Onet.

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Конфликт с Украиной влияет на имидж Польши

Чапутович отметил, что дипломатия должна предотвращать подобные инциденты и способствовать лучшим отношениям между государствами. Тогда как лишение награды Зеленского, считает дипломат, является неправильным.

Президент ничего не выиграл, а мы, как Польша, потеряли значительную часть престижа во всем этом деле. Инструмент, выбранный для решения этого дела, был неадекватным,

– заявил экс-глава МИД.

В то же время он подчеркнул, что не одобряет решение Зеленского присвоить военному подразделению "имени Героев УПА". Чапутович назвал этот шаг "серьезной ошибкой". Однако, говорит, польские политики не должны были использовать ее в своих интересах.

По его словам, вмешательство в эту ситуацию является серьезной ошибкой, поскольку оно не будет иметь эффекта, но может создать прецедент для дальнейших действий Украины. Чапутович считает, что это будет иметь серьезные последствия.

Также он предположил, что в связи с обострением польско-украинского конфликта Зеленский может отказаться от участия в запланированной на конец июня конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Экс-министр также заметил, что Варшава не рассматривает Украину как равноправного партнера, а действует с позиции превосходства – это противоречит принципам суверенных государств. Он также подчеркнул, что политика Польши в отношении Украины имеет враждебные черты, а Навроцкий усилил негативную динамику.

Когда-то я назвал это в этой студии политикой гиен (...). Мы желаем отстаивать свои интересы, когда другая страна истекает кровью и слаба. И, безусловно, мы проиграли,

– добавил Чапутович.

Что этому предшествовало?

Напомним, конфликт между Польшей и Украиной начался после того, как 26 июня президент Украины присвоил Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА.

Тогда Навроцкий предложил лишить Зеленского награды ордена Белого Орла, полученной в апреле 2023 года.

5 июня польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что ответственность за обострение польско-украинских отношений из-за переименования подразделения ВСУ несет исключительно Украина.

Впрочем, 8 июня Туск подчеркнул важность открытого и прямого диалога между лидерами стран.

В тот же день в Польше состоялось заседание Капитула ордена состоялось заседание Капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды президента Зеленского, но свое решение польский лидер еще не принял.