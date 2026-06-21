Иран озвучил условия возобновления работы Ормузского пролива

Иран заявил о готовности держать Ормузский пролив закрытым. Тегеран будет действовать таким образом до тех пор, пока не будут выполнены его условия.

Об этом сообщило иранское агентство "Тасним" со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.

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Какие требования выдвигает Иран?

По словам собеседника агентства, один из важнейших морских путей мира не будет открыт, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане.

Кроме того, Тегеран настаивает на предоставлении исключений и разрешений, которые позволят возобновить полноценный экспорт иранской нефти на международные рынки. И

Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных коридоров для мировой энергетики. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через этот узкий морской путь проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Любые ограничения судоходства в этом районе традиционно вызывают беспокойство на международных рынках. Закрытие или длительная блокировка пролива может привести к перебоям в поставках энергоносителей, росту цен на нефть и усилению инфляционного давления во многих странах мира.

Как на это реагируют США?

США опровергли сообщения о закрытии Ормузского пролива и заявили, что один из важнейших морских маршрутов мира продолжает функционировать в обычном режиме.

По данным американских военных, только в течение 20 июня через пролив прошли 55 торговых судов. В общей сложности они перевезли более 17 миллионов баррелей нефти для мировых рынков.

В CENTCOM подчеркнули, что движение судов оставалось бесперебойным и осуществлялось по установленным международным маршрутам. Также американская сторона сослалась на оценку Объединенного морского информационного центра, который подтвердил безопасный проход гражданских судов через акваторию.

Американские военные заверили, что продолжают следить за ситуацией в регионе и обеспечивать свободу навигации.