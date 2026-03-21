Ормузский пролив․ Почему он так важен и почему Трамп не может его разблокировать, пока страдает весь мир

Сейчас внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку, где США и Израиль атаковали Иран, а тот в ответ начал обстреливать нефтяную и газовую инфраструктуры соседей, а в придачу еще и фактически заблокировал Ормузский пролив, перекрыв важнейший маршрут поставок углеводородов.

Последствия этого чувствуют буквально все. Это из-за войны и блокады пролива подорожало топливо, цены на продукты на другие важные товары. При этом до недавнего времени большинство людей буквально не подозревало о существовании Ормуза.

24 Канал исправляет этот недостаток и рассказывает о критически важной для человечества точке на карте.

Ормузский пролив – где он и почему так важен?

Начать стоит с географии. Ормузский пролив – это естественный проход между Персидским и Оманским заливами. Последний является частью Аравийского моря, принадлежащего к северо-западной части Индийского океана.

Длина Ормузского пролива – менее 200 километров, а ширина – примерно 50 – 100 километров, в самом узком месте – 39 километров или 21 миля (судоходная часть – еще уже).



Ормузский пролив из космоса / инфографика BBC

Ормузский пролив довольно глубокий, но его относительно малая ширина дает важные преимущества тем, кто контролирует берега.

Просто не существует другого варианта, как пройти через Ормуз и не попасть на глаза Ирана. Фактически это такая себе "горловина бутылки" – узкое место глобального логистического пути, где минимум усилий открывает максимум возможностей.

А это с одной стороны Оман, с другой – Иран. Оба государства воспользовались природными ограничением и морским правом, чтобы объявить тамошние воды своими внутренними территориальными (каждое государство расширили границы территориальных вод до 12 морских миль, или 22 километров). Это позволяло Ирану и Оману получать значительные прибыли от транзита, ведь через Ормуз проходило до 20% мирового экспорта нефти и 25% СПГ.

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в первой половине 2023 года через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти. Это примерно 600 миллиардов долларов в год.

Альтернатива Ормузу есть, это:

терминал Янбу в Красном море и саудовский трубопровод "Восток – Запад" длиной 1200 километров, который способен транспортировать до 5 миллионов баррелей сырой нефти в день;

порт Фуджейра в Оманском заливе, куда перебрасывает нефть ОАЭ;

иранский трубопровод "Горе – Джаск".

Впрочем, в идеальных условиях эти варианты способны пропускать около 15% от объема сырой нефти, транспортируемой сейчас через Ормузский пролив. При этом Иран о наличии альтернатив хорошо знает и без дела не сидит.

14 и 16 марта иранские дроны и баллистика атаковали Фуджейру, из-за чего работа нефтяного терминала была остановлена.

19 марта 2026 года иранские дроны и баллистические ракеты атаковали нефтеперерабатывающий завод SAMREF в порту Янбу, но нападение удалось на этот раз отбить.

Несмотря на этот локальный успех, из-за иранских атак саудиты все равно были вынуждены сократить добычу нефти на 20%.

Кто является крупнейшим покупателем нефти, которая идет через Ормузский пролив?

Крупнейшим покупателем нефти, которая проходит через Ормузский пролив, являются Китай и Индия. Они активно покупают иранскую подсанкционную нефть и хорошо наживаются на скидках.

В общем страны Азии покупают под 90% нефти, проходящей через Ормуз. На Китай приходится 37,7% (и это где-то 10% всего китайского экспорта в 2025 году, вместе с венесуэльской нефтью, которая сейчас также под вопросом, было 17 – 18%, столько же в доле китайского импорта имеет Россия), на Индию – 14,7%. Доля Европы – менее 4%, а США – 2,5%.



Кто покупает и продает нефть, идущую через Ормуз / инфографика U.S. Energy Information Administration (EIA)

Крупными покупателями являются также Япония и Южная Корея. Последние предпочитают более дорогую, но не санкционную нефть, зато Индия и Китай готовы рисковать и "играть" с иранским "серым флотом". Собственно, Иран и придумал схему с grey fleet, которую сейчас активно использует Россия для обхода санкций. Часто – это одни и те же корабли.



Маршруты прохождения танкеров, движущихся через пролив / инфографика Kpler

Почему Ормуз – это узкая горловина?

Фактически экспорт и благосостояние Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейне, Катара и Ирака, а также стабильность азиатских покупателей зависит от доброй воли тех, кто контролирует пролив. И если с Оманом больших проблем не было, то с Ираном, где у власти с 1979 года находятся религиозные фанатики, которые превратили эту страну в государство-террориста, они возникают постоянно.

Иран минировал Ормуз и устраивал там "танкерную войну" во время войны с Ираком в 1980-х и тогда, чтобы разблокировать пролив, США решились на большую морскую операцию и понесли большие потери. Тогда погибли десятки американцев, а ВМС США едва не потеряли свой фрегат USS Samuel B. Roberts. Он получил значительные поражения и его ремонт стоил десятки миллионов долларов.



Неглубокий Ормузский пролив. Танкеры движутся узкими коридорами, которые могут быть заминированы / инфографика Фландрийский морской институт, Международная морская организация, GEBCO

Во время "танкерной войны" 1980-х в Ормузском проливе и окружающих водах было атаковано 544 гражданских судна, погибли более 430 моряков, а мир потерял миллионы тонн нефти и убедился, что аятоллы – еще те отморозки и лучше с ними не шутить.

Позже возможная блокада Ормузского пролива была очень важной "картой" для аятолл и гарантией того, что на Исламскую Республику никто не нападет.

Летом 2025 года США и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Ирана, тогда аятоллы приказали парламенту Ирана проголосовать за закрытие пролива. Это напугало весь мир и заставило Трампа быстро объявить, что ядерный потенциал Ирана уничтожен и необходимости в новых атаках больше нет.

Похоже, госсекретарь Рубио сумел убедить Трампа остановиться и радоваться имеющейся победе. Потому что будет себе дороже. Нет глупых.

Точнее не было, до 2026 года, когда Израиль в лице премьера Нетаньяху убедил президента США Трампа, вопреки докладам Госдепа и Пентагона, снова напасть на Иран и надеяться на повторение "венесуэльской схемы". То есть молниеносной кампании, фактически СВО, целью которой является устранение лидера, после чего сопротивление должно было прекратиться, а новые руководители Ирана – приползти к Трампу и умолять взять иранскую нефть.

Как мы знаем, американская операция Epic Fury началась хорошо, но быстро превратилась в Epic Fail, потому что Иран не упал, а начал отвечать. Причем отвечать не США, а вообще всем, кто был под рукой. И частью этого плана стала иранская блокада Ормузского пролива.

Что делает Иран:

обстреливает танкеры с суши с помощью наземных батарей противокорабельных ракет (ПКР);

атакует танкеры с помощью катеров;

обстреливает танкеры с подводных лодок;

запускает по кораблям дроны – морские БЭКи и воздушные;

минирует пролив.

Какие это имеет последствия

В марте 2026 года Иран совершил уже около 20 атак на нефтяные танкеры в Ормузе.

Крупнейшие атаки произошли 1 марта – поражены 3 танкера, на которых погибли 3 моряков, 11 и 12 марта – атакованы 9 танкеров и 3 моряков пропали без вести.

Это фактически остановило транзит. Более 200 танкеров оказались заблокированы и стали на якорь в Персидском заливе.

Цены на нефть перевалили за 100 долларов, подорожало топливо, включая бензин в США, хотя Америка не использует массово нефть из Персидского залива, потому что имеет собственную.

При этом формально Иран заявляет, что не блокирует пролив и позволяет проходить через него "своим", а профильное издание Lloyd's List уточняет, что берет за это дополнительную страховку в размере 2 миллиона долларов с корабля.

О том, что "пролив не заблокирован", кстати, говорят и США. Заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что блокады Ормуза не существует в природе, просто иранцы там стреляют, стало вирусным. Как и слова Трампа с отрицаниями существования иранских морских дронов, которые атакуют танкеры.

Фактическая блокада вызвала рост цен, дефицит и панику на рынках.

Еще одним важным следствием стало снятие США санкций с российской нефти, которая уже отгружена, избежала встреч с украинскими дронами и дрейфовала в океане, ожидая покупателей. Сейчас ее активно закупает Индия, а Россия снова зарабатывает дополнительные миллиарды.

Присматривается к схеме также и Китай, коммунисты были более предусмотрительны, чем индусы, и создали из иранской нефти стратегический резерв. Поэтому могут подождать, но не долго, потому что Тайвань сам себя не захватит.

Сейчас фактически США закрывают глаза на иранский "серый флот" и позволяют ему делать проход. Иран взамен говорит, что пролив остается открытым для судов дружественных стран, но заблокирован для танкеров стран, которые он считает враждебными.

Почему это война Трампа?

Проблема блокады сейчас очень беспокоит мир. Похоже, все риски начали понимать и в Белом доме. Трамп за последние недели сделал несколько заявлений. В них он:

обижался на союзников, отказавшихся помогать с операцией, о которой он им не сообщил;

заявлял, что уже не нуждается в помощи и присылать корабли уже поздно, потому что он всех сам победил;

снова просил о помощи и снова называл всех неблагодарными, угрожая последствиями НАТО;

обижался на Иран, потому что его уже мощно победили, а он, проклятый, воюет дальше.

Премьеру нейтральной Ирландии Михолу Мартину выпало несчастье наблюдать этот цирк вблизи – лихая судьба занесла его на День Святого Патрика в Овальный кабинет. Также пришлось слушать "шутки за 300" о Перл-Харборе премьеру Японии 19 марта.

Зато союзники США по НАТО, а также Австралия и другие за этой истерикой наблюдали на расстоянии, время от времени напоминая Трампу, что это его война.

То же фактически делают и арабские союзники. За прошлый год они наобещали Трампу, его семье и стране (именно в такой последовательности) сотни миллиардов, дарили самолет и вообще-то хотели, чтобы он им обеспечил business-as-usual, вместо этого получили атаку на Дубай, разрушение катарской LNG-жемчужины, а самое болезненное – уничтожение статуса "тихой гавани" для элиты.

Поэтому они очень возмущены США и требуют от гегемона, чтобы тот все быстро пофиксил. А тот может предложить только "очередную победу", которых уже было только за эту войну с десяток.

Зато, если задачей является действительно снятие блокады, то придется приложить немалые усилия и пойти на жертвы.

Как разблокировать Ормузский пролив?

Даже для США это задача со звездочкой. Дистанционными бомбардировками вопрос не решить – это доказывает недавняя операция против хуситов.

Чтобы разблокировать Ормуз, необходим целый комплекс мероприятий, который предусматривает физическое присутствие флота в проливе и, как следствие, потенциальные жертвы среди военных.

Для разминирования пролива нужны специальные корабли – тральщики. Чтобы они выполнили свою работу и не стали легкими целями, необходимо установить контроль над берегом.

То есть американцам необходимо будет проводить десантную операцию на острова в проливе и на большую землю, чтобы установить контроль над сушей и создать буферную зону против иранских ПКР. Военные должны быть готовы к противодействию иранским ДРГ, которые никуда не исчезнут даже после недель тщательных бомбардировок.

Также военным кораблям придется сопровождать танкеры, чтобы обезопасить их от вражеских атак, как человеческих, так и дроновых. Но это очень дорого, а также – очень опасно.

Недавние новости из Португалии, где в прошлом сентябре состоялись морские учения НАТО с участием Украины и ее морских дронов "Магура", намекают, что это будет нетривиальная задача. Напомним, что украинские БЭКи играли за "красных" и атаковали морские конвои "синих".

Тогда были отработаны 5 сценариев. Во всех команда под руководством Украины победила силы НАТО. Победителем считались те, кто "атаковал", то есть нацелился на корабли противника. Во время имитационной атаки на конвой "красные" сделали столько "попаданий" во фрегат НАТО, что тот бы утонул в настоящем бою. При этом "синие" даже не знали, что их подбили.

Сейчас Трамп говорит, что иранских морских дронов не существует и они не могут навредить. Может, ему кто-то скажет?

Так или иначе, но все это означает жертвы, а в наше время смерть американского морпеха – это очень медийное событие. И оно имеет потенциал спровоцировать "Эфет Могадишо", когда кадры жертв провальной локальной операции американских морпехов 3 – 4 октября 1993 года вызвали моральную панику и заставили США уйти из Сомали, хотя формально они не потерпели поражение (о тех событиях рассказывает фильм "Падение Черного Ястреба").

А это накануне мидтермов и социологии, которая показывает уже потенциальное преимущество демократов не только в Палате представителей, но и в Сенате, – именно то, что нужно Трампу. Для политического самоубийства.

Конечно, он за свою карьеру делал и не такое. И всегда выходил сухим из воды. Может, как-то пропетляет и в этот раз. Также не вечен и Иран. Рано или поздно эти бомбардировки дадут свой эффект. Не надо забывать, что причины народных протестов, которые накрыли Иран в январе 2026 года, никуда не исчезли.

Наоборот – все стало только хуже. Проблемы с водой, электричеством, бензином, инфляция, а теперь еще и бомбардировки и отсутствие продуктов – все это медленно уничтожает режим. Но до превращения 90-миллионной страны в "Сектор Газа" или Йемен еще далеко, смена режима не прослеживается, а время у Трампа стремительно истекает.

Его непродуманная авантюра уже вызвала первые громкие отставки в команде (глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с Операцией), мы видим раскол в лагере MAGA и более 110 – 120 долларов за баррель на нефть. Все это имеет последствия. И их будет только больше.