Об этом пишет газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В ходе учений было 5 сценариев учений у побережья Португалии. Они предусматривали защиту портов и конвоев, а также нападения на конвои.

"Красная" команда состояла из американских, британских, испанских и других подразделений, их возглавила Украина. Команда "синих" – это силы НАТО. Во всех случаях победили силы Украины.

Во время учений они развернули украинские подводные дроны Magura V7. Целью было испытать новые технологии в реальных условиях – в среде, где глушение, акустическая разведка и военные контрмеры моделировались как можно реалистичнее.

Другие страны-участницы тоже развернули беспилотные летательные аппараты. Кроме морских беспилотников, с обеих сторон также были самолеты и большие военные корабли.

Согласно правилам учений, "вражеские" корабли фактически не атаковались. "Побеждали" те, кто первым прицелился на врага.

В конце четвертой недели учений, "красная" команда была признана победителем. Как отмечает источник, учения показали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для военно-морских сил НАТО.

Во время имитации атаки на конвой "красной" команде удалось нанести столько "попаданий" во фрегат, что тот бы утонул в реальном бою. Через 5 минут "синяя" команда, все еще не зная о ситуации, спросила в общем чате: "Так вы собираетесь атаковать нас или нет?".

Проблема заключалась не в том, что они не могли нас остановить – они даже не видели нашего оружия,

– отметил украинский источник.

После этих учений НАТО получило ценные уроки благодаря опыту Украины на передовой.

К слову, еще в начале полномасштабного вторжения Украина просила Запад о военной помощи. Теперь ситуация кардинально изменилась и Киев становится полноправным партнером западных стран. У разговоре с 24 Каналом экс-советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что Украина сегодня имеет возможности поражать западных военных своими возможностями.

