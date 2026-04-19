"Мы предупреждаем": в Иране заявили, что суда возле Ормузского пролива станут мишенями
Вечером в субботу, 18 апреля, в Иране заявили, что любое судно, приближающееся к Ормузскому проливу, будет рассматриваться как мишень.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Читайте также Дефицит топлива уже близко: что может его остановить и когда бензин начнет дешеветь
Что на этот раз говорит КСИР?
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнародовали новое заявление по ситуации в Ормузском проливе.
Мы предупреждаем, что ни одно судно любого типа не должно покидать свою якорную стоянку в Персидском заливе и Оманском море. Любая попытка приблизиться к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и судно-нарушитель будет мишенью,
– говорится на официальном новостном новостном веб-сайте КСИР.
Это заявление прозвучало после того, как Иран атаковал по меньшей мере три гражданских судна и отказался от предыдущего решения открыть важный морской маршрут.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), что мониторит безопасность судоходства, обнародовало информацию о трех нападениях, которые стали первыми после объявления перемирия 8 апреля. В частности, в первом эпизоде два катера КСИР без предупреждения обстреляли танкер.
Позже также сообщалось об ударе по контейнеровозу и еще одном инциденте с третьим судном.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива пока зашла в тупик, а путей быстрого урегулирования пока не наблюдается. По его словам, дальше возможны два сценария: дипломатические договоренности с Ираном или новое обострение войны на Ближнем Востоке.
Что происходит на Ближнем Востоке?
18 апреля председатель Комитета национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи объявил о введении нового режима судоходства в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран будет разрешать проход только коммерческим судам, которые получат согласование от Военно-морских сил КСИР после уплаты соответствующих сборов. Он также предупредил, что если США попытаются помешать движению иранских кораблей, ситуация может быстро обостриться.
В военном штабе Хатам аль-Анбия со своей стороны заявили, что обстановка в Ормузском проливе будет оставаться "жестко контролируемой и неизменной", пока Вашингтон не снимет ограничения на свободное передвижение иранских судов.
Впоследствии Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Исламабад, столицу Пакистана, для переговоров и прибудут туда уже вечером 20 апреля. По его словам, иранский режим аятолл "упадет быстро и легко", и если Тегеран не примет американское соглашение, то для него "будет честью сделать то, что должно было быть сделано с Ираном другими президентами в течение последних 47 лет".