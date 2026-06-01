Переговоры с Ираном продолжаются в "высоком темпе", – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном и они продолжаются "в высоком темпе".

Соответствующий сообщение американский лидер опубликовал в понедельник, 1 июня, в своей соцсети Truth Social.

Продолжаются ли сейчас переговоры?

Дональд Трамп высказался относительно переговоров с Ираном на фоне сообщений в СМИ об их "приостановке".

Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами,

– написал он.

Ранее 1 июня иранские СМИ сообщили, что переговоры между Ираном и США якобы находятся на паузе. По версии Тегерана, причиной стали военные действия Израиля в секторе Газа и Ливане

Иранские официальные лица также заявляли, что Иран и связанные с ним группировки рассматривают возможность усиления давления, в частности возможное перекрытие ключевых морских путей – Ормузского пролива и пролива Баб-эль-Мандеб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также отмечал, что перемирие между Ираном и США однозначно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане. Как следствие, нарушение на одном фронте является нарушением перемирия в целом.

Почему Трампу не удается закончить войну?

После ударов по иранским ядерным объектам администрация Дональда Трампа рассчитывала быстро усилить давление на Тегеран и добиться уступок. Однако переговорный процесс затянулся, а иранские власти не соглашаются выполнять все требования Вашингтона.

В то же время сложной остается ситуация и в других частях Ближнего Востока. Несмотря на договоренности о перемирии между Израилем и ХАМАС, полностью прекратить боевые действия не удалось, а планы масштабного восстановления Сектора Газа не слишком продвигаются.

Аналитики отмечают, что главным вызовом для США и их союзников остается не проведение отдельных военных операций, а необходимость длительной дипломатической работы. По их мнению, большинство международных конфликтов не имеют быстрых решений и требуют длительных переговоров и политических компромиссов.