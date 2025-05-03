"Голос Америки" может вернуться к работе уже на следующей неделе, – Politico
- "Голос Америки" может возобновить вещание в США уже на следующей неделе благодаря разрешению на "поэтапное возвращение" журналистов к работе.
- Работники получили доступ к внутренним системам и инструкции по модернизации агентства, что подтверждено письмами от USAGM и прокуратуры США.
- Федеральный суд Вашингтона обязал администрацию Трампа обеспечить возобновление деятельности "Голоса Америки".
Уже на следующей неделе вещание "Голоса Америки" может быть официально восстановлено на территории Соединенных Штатов. Журналисты получили разрешение на "поэтапное возвращение" к выполнению своих обязанностей и возобновление производства контента.
Об этом говорится в электронных письмах Министерства юстиции, разосланных работникам 2 мая. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Politico.
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"Голос Америки" возобновит работу на следующей неделе
Бывший сотрудник украинской редакции "Голоса Америки" Остап Ярыш сообщил на Facebook, что сотрудникам, которые были вынуждены уйти в отпуск, восстановили доступ к внутренним цифровым системам. Они получили письма от руководства USAGM – агентства, которое координирует деятельность вещателя.
В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами,
– говорилось в сообщении.
В другом письме написано, что USAGM планирует возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.
Информацию также подтвердила представитель прокуратуры США. В электронном письме также подтверждается, что всем работникам "Голоса Америки" восстановили доступ к системе.
"Теперь USAGM ожидает, что сотрудники начнут возвращаться в офис на следующей неделе, поскольку вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", – говорится в сообщении.
Напомним, 22 апреля федеральный суд Вашингтона обязал администрацию Дональда Трампа обеспечить восстановление деятельности "Голоса Америки" и ряда аффилированных новостных структур.