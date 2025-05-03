Об этом говорится в электронных письмах Министерства юстиции, разосланных работникам 2 мая. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Politico.

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"Голос Америки" возобновит работу на следующей неделе

Бывший сотрудник украинской редакции "Голоса Америки" Остап Ярыш сообщил на Facebook, что сотрудникам, которые были вынуждены уйти в отпуск, восстановили доступ к внутренним цифровым системам. Они получили письма от руководства USAGM – агентства, которое координирует деятельность вещателя.

В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами,

– говорилось в сообщении.

В другом письме написано, что USAGM планирует возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.

Информацию также подтвердила представитель прокуратуры США. В электронном письме также подтверждается, что всем работникам "Голоса Америки" восстановили доступ к системе.

"Теперь USAGM ожидает, что сотрудники начнут возвращаться в офис на следующей неделе, поскольку вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля федеральный суд Вашингтона обязал администрацию Дональда Трампа обеспечить восстановление деятельности "Голоса Америки" и ряда аффилированных новостных структур.