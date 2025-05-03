Про це йдеться в електронних листах Міністерства юстиції, розісланих працівникам 2 травня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Politico.

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"Голос Америки" відновить роботу наступного тижня

Колишній співробітник української редакції "Голосу Америки" Остап Яриш повідомив на Facebook, що співробітникам, які були змушені піти у відпустку, відновили доступ до внутрішніх цифрових систем. Вони отримали листи від керівництва USAGM – агенції, яка координує діяльність мовника.

Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами,

– йшлося у повідомленні.

В іншому листі написано, що USAGM планує відновити роботу "Голосу Америки" вже наступного тижня.

Інформацію також підтвердила представниця прокуратури США. В електронному листі також підтверджується, що всім працівникам "Голосу Америки" відновили доступ до системи.

"Тепер USAGM очікує, що співробітники почнуть повертатися в офіс наступного тижня, оскільки питання безпеки, приміщення та обладнання вимагають поетапного повернення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня федеральний суд Вашингтона зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа забезпечити відновлення діяльності "Голосу Америки" та низки афілійованих новинних структур.