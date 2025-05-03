Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Остапа Яриша.

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Коли "Голос Америки" відновить роботу

Журналіст Остап Яриш повідомив: працівникам "Голосу Америки", які перебували у вимушеній відпустці, відновили доступ до внутрішніх мереж. А також надіслали листа.

На email прийшов лист від керівників агенції USAGM, яка опікується "Голосом Америки": "Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами". В окремому листуванні представники керівництва написали, що USAGM очікує відновити роботу "Голосу Америки" вже наступного тижня.

Яриш нагадав, що це стало можливим після рішення суду. Там постановили, що уряд має повернути на роботу працівників VOA і відновити мовлення. Та представники уряду подали апеляцію на це рішення.

"Що все це означатиме на практиці, поки що не зовсім ясно. Думаю, будемо мати більше інформації в наступні кілька днів", – підсумував медійник.

Нагадаємо, 14 березня Трамп підписав указ, яким ліквідував як непотрібне Агентство США з глобальних медіа. Саме ця установа фінансує "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

"Голос Америки" було створено у 1942 році для протидії нацистській пропаганді. Наразі це міжнародний медіамовник, який здійснює мовлення майже 50 мовами в інтернеті, на радіо та телебаченні. Мовлення українською розпочалося в 1949 році.