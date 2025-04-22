Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис українського журналіста Остапа Яриша у соцмережі Х.

До теми Суд у США призупинив дію рішення адміністрації Трампа щодо "Голосу Америки", – NYT

Що відомо про рішення суду щодо "Голосу Америки"

Остап Яриш оприлюднив ухвалу суду, де зазначено, що суддя задовольнив клопотання позивачів, які представляють "Голос Америки". Це рішення стало продовженням тимчасової ухвали, винесеної наприкінці березня.

У документі йдеться, що уряд США зобов'язаний поновити на посаді всіх працівників "Голосу Америки", звільнених або відправлених у відпустку 14 березня, а також відновити фінансування мовника з боку Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Крім того, суд зобов'язав американську владу забезпечити фінансування на 2025 фінансовий рік для інших американських каналів іномовлення – Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.

Рішення американського суду щодо "Голосу Америки" / Фото з акаунту Остапа Яриша у соцмережі Х

До слова, 14 березня Дональд Трамп підписав указ, яким скасував низку функцій Агентства США з глобальних медіа – установи, що фінансує "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Невдовзі після цього всі працівники агентства, зокрема журналісти "Голосу Америки", отримали електронного листа з кадрового відділу, в якому повідомлялося про їхнє відправлення у вимушену відпустку до вересня.