Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що вирішив суд стосовно "Голосу Америки"

Суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США у Манхеттені виніс рішення після слухання за позовом журналістів "Голосу Америки" та їхніх профспілок. У позові стверджується, що дії адміністрації, як-от відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушили права журналістів за Першою поправкою Конституції США.

Ендрю Г. Челлі-молодший, адвокат журналістів, які подали позов, сказав, що під час слухання суддя чітко дав зрозуміти, що видасть тимчасовий обмежувальний наказ.

Це вирішальна перемога свободи преси та Першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка виявила повну зневагу до принципів, що визначають нашу демократію,

– сказав він.

Окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем, також очікує на розгляд.

До слова, 14 березня Дональд Трамп підписав указ, який скасував низку функцій Агентства США з глобальних медіа. Це агентство фінансує такі видання як "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Згодом усі співробітники агентства, включно з журналістами "Голосу Америки", отримали електронний лист із кадрового відділу, де сказано, що журналістів відправляють у вимушену відпустку до вересня.