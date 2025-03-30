Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

К теме Части бывших работников "Голоса Америки" дали 30 дней на выезд из США, – Остап Ярыш

Что решил суд в отношении "Голоса Америки"

Судья Дж. Пол Откен из окружного суда США в Манхэттене вынес решение после слушания по иску журналистов "Голоса Америки" и их профсоюзов. В иске утверждается, что действия администрации, такие как отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов по Первой поправке Конституции США.

Эндрю Г. Челли-младший, адвокат журналистов, подавших иск, сказал, что во время слушания судья четко дал понять, что выдаст временный ограничительный приказ.

Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая проявила полное пренебрежение к принципам, определяющих нашу демократию,

– сказал он.

Отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем, также ожидает рассмотрения.

К слову, 14 марта Дональд Трамп подписал указ, который отменил ряд функций Агентства США по глобальным медиа. Это агентство финансирует такие издания как "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Впоследствии все сотрудники агентства, включая журналистов "Голоса Америки", получили электронное письмо из кадрового отдела, где сказано, что журналистов отправляют в вынужденный отпуск до сентября.