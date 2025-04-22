Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского журналиста Остапа Ярыша в соцсети Х.

К теме Суд в США приостановил действие решения администрации Трампа по "Голосу Америки", – NYT

Что известно о решении суда по "Голосу Америки"

Остап Ярыш обнародовал решение суда, где указано, что судья удовлетворил ходатайство истцов, представляющих "Голос Америки". Это решение стало продолжением временного постановления, вынесенного в конце марта.

В документе говорится, что правительство США обязано восстановить в должности всех работников "Голоса Америки", уволенных или отправленных в отпуск 14 марта, а также возобновить финансирование вещателя со стороны Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Кроме того, суд обязал американские власти обеспечить финансирование на 2025 финансовый год для других американских каналов иновещания – Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

Решение американского суда по "Голосу Америки" / Фото с аккаунта Остапа Ярыша в соцсети Х

К слову, 14 марта Дональд Трамп подписал указ, которым отменил ряд функций Агентства США по глобальным медиа – учреждения, финансирующего "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Вскоре после этого все работники агентства, в частности журналисты "Голоса Америки", получили электронное письмо из кадрового отдела, в котором сообщалось об их отправке в вынужденный отпуск до сентября.