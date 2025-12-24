США договорились с Лукашенко об освобождении политзаключенных благодаря лекарствам для похудения, – WSJ

По данным Wall Street Journal, благодаря получению от США препарата для похудения Лукашенко освободил 250 политических заключенных. Ими лично будет пользоваться Лукашенко.

Речь идет об инъекции Zepbound. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Как американцы выкупили у Лукашенко политзаключенных?

Спецпосланник США Джон Коул рассказал, что во время встречи с белорусским лидером они даже пили водку, обсуждая возможную отмену санкций. Лукашенко поинтересовался: "Вы похудели?" – на что Коул ответил утвердительно, объяснив, что эффект обеспечил инъекционный препарат Zepbound.

Американская сторона, по словам Коула, рассматривает возможность организовать поставки Zepbound для личного использования Лукашенко.

