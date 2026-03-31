Тревожная тенденция: пять стран ЕС сознательно подрывают верховенство права

Европейская правозащитная организация Liberties заявила о системном ослаблении верховенства права в ряде стран ЕС. В отчете также говорится о росте давления на медиа и неэффективности механизмов реагирования Евросоюза.

Ведущая правозащитная организация Союз гражданских свобод для Европы (Liberties) заявила, что правительства пяти государств ЕС "последовательно и намеренно" подрывают принцип верховенства права. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет организации

Смотрите также Лучший друг Путина в ЕС: Politico разобрали, как Орбан стал на такую дорожку

Какие страны подрывают верховенство права в Европе?

По данным Liberties, в эту группу входят Болгария, Хорватия, Венгрия, Италия и Словакия. В отчете за 2026 год отмечается, что в Словакии при правительстве Роберти Фицо ситуация ухудшилась во всех ключевых сферах – от правосудия до свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Похожая ситуация, по оценкам организации, наблюдается и в Болгарии, тогда как Венгрия под руководством Виктора Орбана остается частным случаем из-за длительного внедрения регрессивной политики без признаков изменений.

Также Бельгия, Дания, Франция, Германия и Швеция отнесены к странам, "скользящим" – там фиксируют отдельные признаки ухудшения, хотя это не является системной политикой. В категорию "стагнаторов" попали Чехия, Эстония, Греция, Ирландия, Литва, Нидерланды, Румыния и Испания. Польша также вошла в эту группу, несмотря на попытки правительства Дональда Туска восстановить независимость судебной системы после политики партии "Право и справедливость".

Единственной страной, которую признали такой, активно улучшающей ситуацию, стала Латвия.

Отдельное внимание в отчете уделено свободе медиа. В частности, количество нападений на журналистов выросло в Болгарии, Хорватии, Италии, Нидерландах и особенно в Словакии.

В Liberties также отмечают, что механизмы ЕС для защиты верховенства права остаются малоэффективными, поскольку большинство государств-членов не выполняют рекомендации Европейская комиссия должным образом.

Как страны Европы нарушают законы?