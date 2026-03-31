Провідна правозахисна організація Союз громадянських свобод для Європи (Liberties) заявила, що уряди п'яти держав ЄС "послідовно та навмисно" підривають принцип верховенства права. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на щорічний звіт організації
Які країни підривають верховенство права у Європі?
За даними Liberties, до цієї групи входять Болгарія, Хорватія, Угорщина, Італія та Словаччина. У звіті за 2026 рік зазначається, що в Словаччині за уряду Роберті Фіцо ситуація погіршилася в усіх ключових сферах – від правосуддя до свободи медіа та боротьби з корупцією. Схожа ситуація, за оцінками організації, спостерігається і в Болгарії, тоді як Угорщина під керівництвом Віктора Орбана залишається окремим випадком через тривале впровадження регресивної політики без ознак змін.
Також Бельгія, Данія, Франція, Німеччина та Швеція віднесені до країн, що "ковзають" – там фіксують окремі ознаки погіршення, хоча це не є системною політикою. До категорії "стагнаторів" потрапили Чехія, Естонія, Греція, Ірландія, Литва, Нідерланди, Румунія та Іспанія. Польща також увійшла до цієї групи, попри спроби уряду Дональда Туска відновити незалежність судової системи після політики партії "Право і справедливість".
Єдиною країною, яку визнали такою, що активно покращує ситуацію, стала Латвія.
Окрему увагу у звіті приділено свободі медіа. Зокрема, кількість нападів на журналістів зросла в Болгарії, Хорватії, Італії, Нідерландах та особливо в Словаччині.
У Liberties також наголошують, що механізми ЄС для захисту верховенства права залишаються малоефективними, оскільки більшість держав-членів не виконують рекомендації Європейська комісія належним чином.
Як країни Європи порушують закони?
Словаччина неодноразово виступала проти законів та механізмів Євросоюзу. Відомо, що поліція Словаччини розпочала розслідування проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо за звинуваченнями у державній зраді та інших злочинах. Ініціатором кримінальної заяви виступив лідер опозиційної партії "Свобода і солідарність" Браніслав Грелінг, його підтримали однопартійці.
Угорщина активно готується до виборів, тому чинна влада вигадує різні способи для того, щоб залишитися. Зокрема, варто згадати випадок з викраденням українських інкасаторів на території Угорщини. Важливо, що угорська сторона заявляла про нібито порушення з боку України та утримувала українських громадян без можливості зв'язку.
Випадки порушень не поодинокі і регулярно фіксуються. Вони не лише у суспільній сфері, але й в інших не менш важливих для безпеки Євросоюзу.