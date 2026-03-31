Ведущая правозащитная организация Союз гражданских свобод для Европы (Liberties) заявила, что правительства пяти государств ЕС "последовательно и намеренно" подрывают принцип верховенства права. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет организации
Какие страны подрывают верховенство права в Европе?
По данным Liberties, в эту группу входят Болгария, Хорватия, Венгрия, Италия и Словакия. В отчете за 2026 год отмечается, что в Словакии при правительстве Роберти Фицо ситуация ухудшилась во всех ключевых сферах – от правосудия до свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Похожая ситуация, по оценкам организации, наблюдается и в Болгарии, тогда как Венгрия под руководством Виктора Орбана остается частным случаем из-за длительного внедрения регрессивной политики без признаков изменений.
Также Бельгия, Дания, Франция, Германия и Швеция отнесены к странам, "скользящим" – там фиксируют отдельные признаки ухудшения, хотя это не является системной политикой. В категорию "стагнаторов" попали Чехия, Эстония, Греция, Ирландия, Литва, Нидерланды, Румыния и Испания. Польша также вошла в эту группу, несмотря на попытки правительства Дональда Туска восстановить независимость судебной системы после политики партии "Право и справедливость".
Единственной страной, которую признали такой, активно улучшающей ситуацию, стала Латвия.
Отдельное внимание в отчете уделено свободе медиа. В частности, количество нападений на журналистов выросло в Болгарии, Хорватии, Италии, Нидерландах и особенно в Словакии.
В Liberties также отмечают, что механизмы ЕС для защиты верховенства права остаются малоэффективными, поскольку большинство государств-членов не выполняют рекомендации Европейская комиссия должным образом.
Как страны Европы нарушают законы?
Словакия неоднократно выступала против законов и механизмов Евросоюза. Известно, что полиция Словакии начала расследование против премьер-министра Роберта Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Инициатором уголовного заявления выступил лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг, его поддержали однопартийцы.
Венгрия активно готовится к выборам, поэтому действующая власть придумывает различные способы для того, чтобы остаться. В частности, стоит вспомнить случай с похищением украинских инкассаторов на территории Венгрии. Важно, что венгерская сторона заявляла о якобы нарушениях со стороны Украины и удерживала украинских граждан без возможности связи.
Случаи нарушений не единичны и регулярно фиксируются. Они не только в общественной сфере, но и в других не менее важных для безопасности Евросоюза.