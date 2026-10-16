"Мы за это платим": Германия требует от США немедленно снять ограничения скорости для Starlink в Украине

В Германии осудили ограничения скорости Starlink в Украине. В Берлине заявляют, что ограничения должны быть отменены, ведь именно они оплачивают работу спутниковой связи.

Об этом сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Что требуют в Берлине?

В Берлине пока нет полной картины относительно причин введения технических ограничений на передовой. В связи с этим немецкая сторона готовит ряд вопросов к Вашингтону.

Эти ограничения должны быть отменены,

– заявил Вадефуль.

Немецкий чиновник подчеркнул, что спутниковая связь на фронте должна функционировать стабильно и бесперебойно, ведь европейские партнеры продолжают поддерживать украинское сопротивление.

И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за это платим. Украине должна предоставляться полная поддержка и в дальнейшем,

– подчеркнул дипломат.

Ограничения скорости и реакция США

В последние дни украинские военные столкнулись с трудностями при управлении беспилотниками на скоростях свыше 160 километров в час. По данным СМИ, распоряжение об ограничении функционала спутниковой системы для связи на поле боя и нанесения ударов поступило непосредственно из Белого дома.

Контракт на работу Starshield для украинской армии финансирует Германия, и его действие продолжается до апреля 2027 года. Несмотря на то, что 15 октября скорость частично восстановили, ограничения по-прежнему сохраняются, а американский сенатор Том Тиллис уже призвал власти США расследовать деятельность Пентагона в этом вопросе.

Напомним, ранее мы писали, что ограничения скорости спутниковой связи сорвали ряд боевых задач Силы обороны на Гуляйпольском направлении. В частности, проблемы помешали украинским дронам-перехватчикам охотиться на вражеские цели.

Как уже сообщалось на нашем сайте, реагируя на сбои, Илон Маск заявил, что Решающее слово в отношении систем Starshield принадлежит правительству США и американскому президенту, а не коммерческому сервису.