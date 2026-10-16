Об этом сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Что требуют в Берлине?

В Берлине пока нет полной картины относительно причин введения технических ограничений на передовой. В связи с этим немецкая сторона готовит ряд вопросов к Вашингтону.

Эти ограничения должны быть отменены,

– заявил Вадефуль.

Немецкий чиновник подчеркнул, что спутниковая связь на фронте должна функционировать стабильно и бесперебойно, ведь европейские партнеры продолжают поддерживать украинское сопротивление.

И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, если мы за это платим. Украине должна предоставляться полная поддержка и в дальнейшем,

– подчеркнул дипломат.

Ограничения скорости и реакция США

В последние дни украинские военные столкнулись с трудностями при управлении беспилотниками на скоростях свыше 160 километров в час. По данным СМИ, распоряжение об ограничении функционала спутниковой системы для связи на поле боя и нанесения ударов поступило непосредственно из Белого дома.

Контракт на работу Starshield для украинской армии финансирует Германия, и его действие продолжается до апреля 2027 года. Несмотря на то, что 15 октября скорость частично восстановили, ограничения по-прежнему сохраняются, а американский сенатор Том Тиллис уже призвал власти США расследовать деятельность Пентагона в этом вопросе.

Напомним, ранее мы писали, что ограничения скорости спутниковой связи сорвали ряд боевых задач Силы обороны на Гуляйпольском направлении. В частности, проблемы помешали украинским дронам-перехватчикам охотиться на вражеские цели.

Как уже сообщалось на нашем сайте, реагируя на сбои, Илон Маск заявил, что Решающее слово в отношении систем Starshield принадлежит правительству США и американскому президенту, а не коммерческому сервису.