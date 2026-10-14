Соответствующее заявление американский предприниматель сделал в социальной сети X в ответ на публичное обращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Что сказал Маск об ограничениях Starlink?

Федоров отметил, что терминалы Starlink постепенно восстанавливают качество связи на скорости до 160 километров в час, однако призвал полностью отменить скоростные ограничения для специализированного военного пакета.

В своем посте он поблагодарил основателя аэрокосмической компании и выразил надежду на дальнейшую поддержку украинского оборонного сектора.

Предприниматель в ответ заметил, что пользователи ошибочно отождествляют коммерческую сеть интернет-связи с государственной оборонной разработкой, поскольку они имеют разный правовой статус и подчинение.

Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяют американские военные, а в конечном итоге – президент США,

– отметил Маск.

Бизнесмен также добавил, что классический сервис Starlink остается коммерческим продуктом SpaceX. По его словам, спутниковый интернет предназначен исключительно для гражданских и оборонных нужд, поэтому привлечение коммерческого оператора к наступательным боевым операциям было бы неуместным.

Внезапные ограничения связи и угроза для дронов

Проблемы с передачей данных на передовой возникли в ночь на 14 октября. По информации источников в Минобороны Украины, введение скоростного ограничения свыше 160 километров в час сразу же негативно повлияло на логистические процессы, работу беспилотной авиации и нанесение ударов на среднюю глубину.

Как рассказали украинские высокопоставленные чиновники, ограничения ввели внезапно посреди ночи без согласования с Силами обороны. Из-за потери сигнала во время движения подразделениям пришлось сорвать выполнение нескольких важных боевых задач.

Сбои спутниковой связи также зафиксировали в 7-м корпусе ДШВ на Гуляйпольском направлении. Специалисты предупредили, что подобные технические ограничения создают серьезные препятствия для дронов-перехватчиков, которые сбивают вражеские реактивные беспилотники.

Международная реакция и позиция союзников

Технические неполадки на фронте совпали по времени с давлением Белого дома в отношении ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. В поддержку Украины выступила двухпартийная группа американских конгрессменов, подчеркнув, что работа оборудования для Сил обороны оплачивается международными партнерами.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский назвал введенные ограничения скорости большой ошибкой, которая грозит человеческими потерями, и призвал разработчиков восстановить полноценное функционирование сети.

Как уже сообщалось на нашем сайте, закупку и обслуживание спутниковых терминалов для Украины в значительной степени финансирует Польша, поэтому польская сторона также резко предупредила руководство SpaceXот использования технологий в качестве политического рычага.