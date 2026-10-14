Відповідну заяву американський підприємець зробив у соцмережі X у відповідь на публічне звернення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова.

Що сказав Маск про обмеження Starlink?

Федоров зазначив, що термінали Starlink поступово відновлюють якість зв'язку на швидкості до 160 кілометрів за годину, проте закликав повністю скасувати швидкісні рамки для спеціалізованого мілітарного пакета.

У своєму дописі він подякував засновнику аерокосмічної компанії та висловив сподівання на подальшу підтримку українського оборонного сектору.

Підприємець у відповідь зауважив, що користувачі помилково ототожнюють комерційну мережу інтернет-зв'язку з державною оборонною розробкою, оскільки вони мають різний правовий статус і підпорядкування.

Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові, а зрештою – президент США,

– зазначив Маск.

Бізнесмен також додав, що класичний сервіс Starlink залишається комерційним продуктом SpaceX. За його словами, супутниковий інтернет призначений виключно для цивільних та оборонних потреб, тому залучення комерційного оператора до наступальних бойових операцій було б недоречним.

Раптові ліміти зв'язку та загроза для дронів

Труднощі з передачею даних на передовій виникли в ніч проти 14 жовтня. За інформацією джерел у Міноборони України, запровадження швидкісного порогу понад 160 кілометрів на годину одразу негативно вплинуло на логістичні процеси, роботу безпілотної авіації та здійснення ударів на середню глибину.

Як розповіли українські високопосадовці, ліміти ввели раптово посеред ночі без узгодження із Силами оборони. Через утрату сигналу під час руху підрозділам довелося зірвати виконання кількох важливих бойових завдань.

Збої супутникового з'єднання також зафіксували в 7-му корпусі ДШВ на Гуляйпільському напрямку. Фахівці застерегли, що подібні технічні обмеження створюють серйозні перешкоди для дронів-перехоплювачів, які збивають ворожі реактивні безпілотники.

Міжнародна реакція та позиція союзників

Технічні неполадки на фронті збіглися в часі з тиском Білого дому щодо ударів по нафтопереробних заводах Росії. На підтримку України виступила двопартійна група американських конгресменів, наголосивши, що роботу обладнання для Сил оборони оплачують міжнародні партнери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський назвав запроваджені обмеження швидкості великою помилкою, яка загрожує людськими втратами, та закликав розробників відновити повноцінне функціонування мережі.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, закупівлю та обслуговування супутникових терміналів для України значною мірою фінансує Польща, через що польська сторона також різко застерегла керівництво SpaceX від використання технологій як політичного важеля.