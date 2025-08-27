Дональд Трамп намеревался быстро закончить войну в Украине, договорившись с Владимиром Путиным. Однако Кремль не идет на уступки Белого дома, и это может привести к тяжелым последствиям для России.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук и политический обозреватель Джейсон Джей Смарт, отметив, что выиграл глава Кремля, проведя встречу с Трампом на Аляске. Он объяснил, какую цель преследует президент США, пытаясь достичь прекращения огня в Украине.

Какой будет реакция Трампа по России, если Путин не договорится с ним?

Смарт заметил, если Путин будет затягивать процесс переговоров, не достигнув никаких результатов, то в ближайшее время для России настанут тяжелые времена.

Вероятно в следующие два месяца политика Трампа изменится коренным образом. Он или попытается заключить соглашение, или, считая его невозможным, накажет Россию,

– отметил политический обозреватель.

Цель Трампа, по мнению кандидата политических наук, показать, что именно он закончил войну в Украине, и он сделал то, на что не был способен Джозеф Байден. Если Путин будет мешать этому, то американский президент разозлится и направит на него свой гнев.

Обратите внимание! Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что надеется на то, что терпение Дональда Трампа в отношении России в ближайшее время иссякнет и он прибегнет к жестким действиям. А именно – введению санкций против стран, продолжающих с ней торговать. Именно лидеры этих стран, считает Стубб, могут убедить Путина пойти на прекращение огня.

В то же время встреча Трампа и Путина на Аляске принесла для главы Кремля только одно преимущество – отсрочку санкций. Это дало бы ему возможность дождаться вероятной встречи с Владимиром Зеленским. Однако больше почти ничего он не получил.

Он выиграл время. Путин хотел продемонстрировать Трампу свою заинтересованность в завершении войны, чтобы избежать санкций. Поскольку это провалилось, вероятность введения санкций остается очень высокой,

– предположил Джейсон Джей Смарт.

Также сейчас европейцы становятся более сплоченными, чем когда-либо прежде. По его мнению, единство европейских стран оказалось выше, чем ожидалось. Они осознают, что безопасность Украины становится европейским, а не американским приоритетом. В ближайшие недели и месяцы можно ожидать еще большую консолидацию усилий по помощи Украине и предотвращению будущей агрессии России.

Как Трамп давит на Россию, угрожая санкциями?