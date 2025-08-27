Дональд Трамп мав намір швидко закінчити війну в Україні, домовившись з Володимиром Путіним. Проте Кремль не йде на поступки Білого дому, і це може призвести до важких наслідків для Росії.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук та політичний оглядач Джейсон Джей Смарт, зазначивши, що виграв очільник Кремля, провівши зустріч з Трампом на Алясці. Також він пояснив, яку мету переслідує президент США, намагаючись досягти припинення вогню в Україні.

Читайте також Кожна моя розмова з Путіним – хороша, але потім на Київ летять ракети, – Трамп

Якою буде реакція Трампа щодо Росії, якщо Путін не домовиться з ним?

Смарт зауважив, якщо Путін затягуватиме процес перемовин, не досягнувши жодних результатів, то найближчим часом для Росії настануть важкі часи.

Імовірно у наступні два місяці політика Трампа зміниться докорінно. Він або спробує укласти угоду, або, вважаючи її неможливою, покарає Росію,

– наголосив політичний оглядач.

Мета Трампа, на думку кандидата політичних наук, показати, що саме він закінчив війну в Україні, і він зробив те, на що не був здатний Джозеф Байден. Якщо Путін заважатиме цьому, то американський президент розлютиться та спрямує на нього свій гнів.

Зверніть увагу! Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сподівається на те, що терпіння Дональда Трампа щодо Росії найближчим часом вичерпається і він вдасться до жорстких дій. А саме – введення санкцій проти країн, що продовжують з нею торгувати. Саме лідери цих країн, вважає Стубб, можуть переконати Путіна піти на припинення вогню.

Водночас зустріч Трампа та Путіна на Алясці принесла для очільника Кремля лише одну перевагу – відтермінування санкцій. Це дало йому можливість дочекатися імовірної зустрічі із Володимиром Зеленським. Однак більше майже нічого він не отримав.

Він виграв час. Путін хотів продемонструвати Трампу свою зацікавленість щодо завершення війни, щоб уникнути санкцій. Оскільки це провалилося, імовірність запровадження санкцій залишається дуже високою,

– припустив Джейсон Джей Смарт.

Також зараз європейці стають згуртованішими, ніж будь-коли раніше. На його думку, єдність європейських країн виявилася вищою, ніж очікувалося. Вони усвідомлюють, що безпека України стає європейським, а не американським пріоритетом. В найближчі тижні та місяці можна очікувати ще більшу консолідацію зусиль щодо допомоги Україні та запобігання майбутній агресії Росії.

Як Трамп тисне на Росію, погрожуючи санкціями?