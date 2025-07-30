В КНДР заявили, что отношения Кима и Трампа "неплохие"
- Ким Ё Чжон заявила, что отношения между ее братом и Дональдом Трампом "неплохие", но предостерегла от использования этого для денуклеаризации КНДР.
- Она отвергла намерения США возобновить переговоры по отказу Северной Кореи от ядерного оружия, призывая Вашингтон признать ее государство ядерным.
Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что личные отношения между ее братом и Дональдом Трампом "неплохие". Однако она предостерегла от использования этого с целью денуклеаризации КНДР.
В таком случае страна будет рассматривать это как "ничто иное, чем издевательство". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Что известно об отношениях лидеров КНДР и США?
Издание пишет, что влиятельная сестра Ким Чен Ына отвергла намерения США возобновить дипломатические переговоры об отказе Северной Кореи от ядерного оружия.
Она призвала Вашингтон признать ее государство ядерным и найти новый подход к восстановлению диалога, поскольку потенциал КНДР в этой области якобы резко вырос после начала дипломатических переговоров при первом президентстве Трампа.
Если США не смогут принять изменившуюся реальность и будут настаивать на неудачном прошлом, встреча между КНДР и США останется лишь "надеждой" американской стороны,
– заявила Ким Ё Чжон.
Однако некоторые эксперты до сих пор считают, что президент Трамп все еще может продолжать переговоры с КНДР, чтобы достичь дипломатического успеха.
Напомним, еще в начале 2025 года американский президент назвал северокорейского лидера "умным парнем" и заявил о желании возобновить диалог с ним.