Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что личные отношения между ее братом и Дональдом Трампом "неплохие". Однако она предостерегла от использования этого с целью денуклеаризации КНДР.

В таком случае страна будет рассматривать это как "ничто иное, чем издевательство". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно об отношениях лидеров КНДР и США?

Издание пишет, что влиятельная сестра Ким Чен Ына отвергла намерения США возобновить дипломатические переговоры об отказе Северной Кореи от ядерного оружия.

Она призвала Вашингтон признать ее государство ядерным и найти новый подход к восстановлению диалога, поскольку потенциал КНДР в этой области якобы резко вырос после начала дипломатических переговоров при первом президентстве Трампа.

Если США не смогут принять изменившуюся реальность и будут настаивать на неудачном прошлом, встреча между КНДР и США останется лишь "надеждой" американской стороны,

– заявила Ким Ё Чжон.

Однако некоторые эксперты до сих пор считают, что президент Трамп все еще может продолжать переговоры с КНДР, чтобы достичь дипломатического успеха.

Напомним, еще в начале 2025 года американский президент назвал северокорейского лидера "умным парнем" и заявил о желании возобновить диалог с ним.