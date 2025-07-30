У такому разі країна розглядатиме це як "ніщо інше, ніж знущання". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо про стосунки лідерів КНДР і США?

Видання пише, що впливова сестра Кім Чен Ина відкинула наміри США відновити дипломатичні переговори щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї.

Вона закликала Вашингтон визнати її державу ядерною та знайти новий підхід до відновлення діалогу, оскільки потенціал КНДР у цій галузі нібито різко зріс після початку дипломатичних переговорів за першого президентства Трампа.

Якщо США не зможуть прийняти змінену реальність і будуть наполягати на невдалому минулому, зустріч між КНДР і США залишиться лише "надією" американської сторони,

– заявила Кім Йо Чжон.

Однак деякі експерти досі вважають, що президент Трамп все ще може продовжувати переговори з КНДР, аби досягти дипломатичного успіху.

Нагадаємо, ще на початку 2025 року американський президент назвав північнокорейського лідера "розумним хлопцем" і заявив про бажання відновити діалог із ним.