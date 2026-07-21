Разворачивают новый план: эксперт объяснил, почему Кремль неожиданно заявил о дружбе с Европой

В России долгое время рассчитывали, что Дональд Трамп заставит Украину сесть за стол переговоров на условиях Кремля. Этого так и не произошло, поэтому теперь там обращают внимание на Европу.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, после победы Трампа на выборах российские пропагандисты буквально заявляли, что теперь они "будут жить хорошо, а президент США их не бросит". Со временем стало ясно, что все не так просто.

Почему сейчас добивается Россия?

По словам Краева, Трамп хочет завершить войну в Украине, чтобы приблизиться к своей Нобелевской премии мира. Ему все равно, на каких условиях прекратятся боевые действия. Главное, чтобы формально все закончилось.

Трамп не стал пророссийским. Но он и не является проукраинским. Ему нужно, чтобы соглашение было заключено как можно быстрее. Именно сейчас Украина является тем партнером, который приближает заключение соглашения. Нам удается наносить удары по НПЗ, эффективно уничтожать личный состав врага,

– отметил Краев.

Почему в России стали "теплее" говорить о Европе: смотрите видео 24 Канала

При этом в начале второго срока Трамп действительно склонялся к тому, чтобы сократить поддержку Украины, с тем чтобы приблизить конец войны. Однако впоследствии Россия продемонстрировала нежелание идти на нормальный контакт и стала откровенно саботировать переговоры. Соответственно, Украина стала более интересной для Трампа.

Зато россияне сейчас пристально смотрят на Европу. Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы всегда была готова взаимодействовать с европейскими странами и восстановить отношения. Хотя до этого в Кремле часто пренебрежительно отзывались о Европе.

За 1–2 месяца до полномасштабной войны Россия не воспринимала европейцев как равных. Они хотели говорить только с США. Сейчас, когда в Кремле увидели, что в Европе формируются определенные небольшие расколы, они начали туда вклиниваться. Если Европа будет разделена, то от переговоров будет меньше результата. А они нужны россиянам как ширма, с которой в любой момент можно соскочить,

– отметил Краев.