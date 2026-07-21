Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, після перемоги Трампа на виборах російські пропагандисти буквально розповідали, що зараз вони "добре заживуть, а президент США їх не кине". З часом стало зрозуміло, що все не так просто.

Чого зараз добивається Росія?

За словами Краєва, Трамп хоче завершити війну в Україні, щоб наблизитися до своєї Нобелівської премії миру. Йому все одно, на яких умовах припиняться бойові дії. Головне, аби формально все закінчилося.

Трамп не став проросійським. Але він не є проукраїнським. Йому потрібно, щоб угода була укладена якнайшвидше. Саме зараз Україна є тим партнером, який наближає угоду. Нам вдається бити по НПЗ, ефективно знищувати особовий склад ворога,

– зазначив Краєв.

Чому в Росії почали "тепліше" говорити про Європу: дивіться відео 24 Каналу

При цьому на початку другої каденції Трамп дійсно схилявся до того, щоб зменшити підтримку України, аби наблизити кінець війни. Однак згодом Росія продемонструвала небажання йти на нормальний контакт та стала відверто саботувати перемовини. Відповідно Україна стала цікавішою для Трампа.

Натомість росіяни зараз споглядають на Європу. Нещодавно речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія буцімто завжди була готова взаємодіяти з європейськими країнами та поновити відносини. Хоча до цього в Кремлі часто зневажливо говорили про Європу.

За 1 – 2 місяці до повномасштабної війни Росія не сприймала європейців як собі рівних. Вони хотіли говорити лише зі США. Зараз, коли в Кремлі побачили, що в Європі формуються певні невеликі розколи, то вони почали туди вмикатися. Якщо Європа буде розділеною, то менше буде результату від переговорів. А вони потрібні росіянам як ширма, з якої в будь-який момент можна зіскочити,

– зауважив Краєв.