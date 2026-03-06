Трамп хочет "поставить" Рубио во главе Кубы, правительство которой "скоро рухнет"
- Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы "скоро падет", после чего Марко Рубио станет наместником Кубы.
- Трамп считает, что Куба готова заключить сделку с США, и эта страна станет его следующей целью после операции против Ирана.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы "скоро рухнет", после чего там сделают наместником госсекретаря США Марко Рубио.
Соответствующее заявление он сделал в новом телефонном интервью CNN, расхваливая военные успехи США за время его второго президентского срока.
Что заявил Трамп о Кубе?
Дональд Трамп сказал, мол, наблюдал за Кубой и ее отношениями с Соединенными Штатами 50 лет, и сейчас эта островная страна наконец-то якобы "упала к его коленям", а ее власть вскоре "упадет", после чего будут изменения.
Они очень сильно хотят заключить соглашение, поэтому я собираюсь поставить туда Марко Рубио, и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова – после 50 лет,
– сказал он.
CNN приводит предыдущее заявление американского президента о том, что Куба является его следующей целью после операции против Ирана на Ближнем Востоке, и что возвращение американцев с Кубы на Родину является "вопросом времени".
Отметим, что как заявлял Дональд Трамп ранее, США не заключат никакого соглашения с Ираном, пока Тегеран не согласится на полную капитуляцию, после чего стране помогут восстановиться и стать экономически сильнее.
Какие отношения между США и Кубой?
В территориальных водах Кубы произошла перестрелка между береговой охраной острова и пассажирами скоростного катера с американской регистрацией. В результате этого инцидента были пострадавшие с обеих сторон.
К слову, недавно Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, что позволяет США ввести дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или поставляют ей нефть.
На Кубе произошел масштабный блэкаут из-за аварии на теплоэлектростанции Antonio Guiteras, что привело к отключению электричества в большей части страны на фоне усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа.