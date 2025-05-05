Трамп предложил отправить военных США в Мексику

Дональд Трамп выразил желание отправить американские войска в Мексику, чтобы "помочь помешать незаконной торговле наркотиками". Однако такое предложение не понравилось президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и она его отклонила.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Трамп сделал неожиданное заявление по Мексике

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One Дональд Трамп резко высказался в адрес президента Мексики и заявил, что она якобы "боится картелей в своей стране". Более того, американский президент заявил, что предлагал отправить войска в Мексику.

Ну, она так боится картелей, что не может идти, поэтому вы знаете, что это причина. И я думаю, что она милая женщина. Президент Мексики милая женщина, но она так боится картелей, что даже не может думать четко,

– заявил Трамп.

В СМИ отметили, что военное присутствие США вдоль южной границы с Мексикой неуклонно росло в течение последних месяцев после того, как Трамп в январе приказал усилить роль армии в сдерживании потока мигрантов. Кроме того, ранее Северное командование США увеличило количество войск и техники к границе, увеличило количество наблюдательных полетов для мониторинга торговли фентанилом вдоль границы и стремилось к расширению полномочий специальных сил США для тесного сотрудничества с мексиканскими силами, которые проводят операции против картелей.

В то же время президент Мексики резко отреагировала на слова Трампа. Она отвергла его предложение и подчеркнула, что действия американских войск в Мексике зашли слишком далеко.

Он сказал: "Как мы можем помочь вам в борьбе с торговлей наркотиками? Я предлагаю, чтобы военные Соединенных Штатов прибыли и помогли вам". И знаете, что я ему ответила? "Нет, президент Трамп. Суверенитет не продается. Суверенитет любят и защищают",

– заявила президент Мексики.

Вместе с тем Шейнбаум подчеркнула, что США и Мексика могут работать вместе в борьбе с наркокартелями, но "каждый на своей территории".

Ранее в СМИ заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения ударов дронами по мексиканским картелям как часть усилий по борьбе с наркотрафиком. Такие действия состоятся в рамках амбициозных усилий по борьбе с преступными группировками, которые перевозят наркотики через южную границу США.