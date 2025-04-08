Стоит заметить, что Вашингтон уже активизировал отслеживание деятельности мексиканских картелей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Почему США могут обстреливать картели Мексики

В издании, ссылаясь на 6 источников в армии, правоохранительных и разведывательных органах Соединенных Штатов, говорят, что вооруженные силы США и ЦРУ резко активизировали разведывательные полеты над Мексикой. Таким образом они пытаются отследить деятельность крупнейших картелей, которые доминируют в поставках фентанила.

Отметим, что, по словам президента Мексики, Клаудии Шейнбаум, эти разведывательные полеты осуществляются с разрешения Мехико и в сотрудничестве с правительством страны.

Один из собеседников издания, который знаком с планами администрации Трампа относительно полетов наблюдения, заявил, что она хочет составить полный список целей. По его словам, он может включать оперативников картеля, транспортные средства, склады и другие части преступной сети.

Сейчас вероятная операция находится на ранней стадии обсуждения между Белым домом, Министерством обороны и представителями разведки. В рамках нее США могут осуществлять удары по ключевым фигурам картеля и их материально-технических сетях в Мексике при поддержке ее правительства.

Однако, в администрации президента Соединенных Штатов еще не приняли окончательного решения по этому поводу. Собеседники издания отмечают, что не исключены односторонние тайные действия без согласия Мексики, которые могут стать крайним средством.

Впрочем, если Мексика и Штаты согласуют операцию совместных ударов с беспилотников, это будет не первым случаем, когда американские военные и разведка будут работать вместе с правоохранительными органами и армией Мексики против местных картелей.

Напомним, что в начале марта Трамп заявил, что США объявляют войну картелям. Тогда мексиканские власти впервые передали Соединенным Штатам 29 их руководителей.