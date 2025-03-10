Трамп не будет отменять пошлины из-за потока фентанила

Ситуация будет зависеть от потока веществ, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Такое заявление сделал министр торговли США Говард Лутник, в воскресенье, 9 марта. Он сказал, что если поток фентанила закончится, то как он считает, пошлины будут отменены Дональдом Трампом.

Но если поток фентанила не закончится, или он не будет уверен в этом, он оставит их такими, пока ему не будет комфортно,

– добавил Луник, имея в виду под словом "он" президента США.

Обратите внимание! Согласно информации Reuters, Канада и Мексика являются крупнейшими экспортерами фентанила в США. Он в 50 раз сильнее героина и химических веществ-прекурсоров.