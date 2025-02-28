Трамп планирует ввести дополнительные тарифы против Китая

Причиной тому является производство фентанила в КНР, который затем якобы нелегальным путем попадает в Соединенные Штаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Трамп заявил, что фентанил попадает в его страну через Канаду и Мексику из Китая. Поэтому тарифы в 10%, которые введут на китайские товары 4 марта, войдут в полную силу.

Кроме того, США будет применять дополнительные тарифы на импорт из Китая. Размер будет составлять также 10%. Однако пока неизвестно, на какие именно группы товаров США ввели пошлины.

Дональд Трамп написал, что наркотики все еще поступают в США на "очень высоком и неприемлемом уровне". В частности речь идет о том, что большой процент из них составляет смертельный опиоид фентанил.

Мы не можем допустить, чтобы это бедствие продолжало наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно войдут в действие, как и было запланировано,

- заявил американский лидер.

Важно! Также президент США Дональд Трамп добавил, что взаимные тарифы на импортируемые товары из Мексики и Канады в размере 25% вступят в силу 2 апреля.